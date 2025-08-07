Ехавшего на велосипеде комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сбила женщина за рулем «Фольксвагена», сообщила журналистка Божена Рынска в своем Telegram-канале. По ее словам, инцидент произошел три дня назад на улице Юрмалы в Латвии. Уточняется, что артист соблюдал ПДД и был в шлеме. Как обратила внимание журналистка, во время ДТП телеведущий повредил руку.

Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима. Баба на старом «Фольксвагене» вылетела на Максима, даже не притормозив. Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку — артерию, сухожилия, — отметила она.

Ранее нашлись доказательства связи Галкина с бизнесменом Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам инсайдеров, предстоящие гастроли юмориста по городам Латвии анонсированы антироссийской организацией Ходорковского. В частности, концерты мужа певицы Аллы Пугачевой там назвали мероприятием со смыслом и позицией, а самого комика — голосом, который в России запрещен.