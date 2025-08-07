Адский удар ВС РФ, Галкина уличили в связи с Ходорковским: что будет дальше

Инсайдеры сообщили об огненном «привете» министра обороны России Андрея Белоусова Румынии, в МИД РФ рассказали об обнаруженных на Украине тайных тюрьмах для пленных, нашлись доказательства связи юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с бизнесменом Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Привет» Белоусова Румынии

По военным целям на Украине пришлась новая серия прилетов 5–6 августа, пишут источники. Применялись различные средства поражения — от планирующих бомб до БПЛА «Герань», сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Атаки начались с серии по Херсону, где удар пришелся по пунктам управления и инженерным группам ВСУ. Затем прилетело по локальной логистике и местам размещения в Липцах Харьковской области, один из ударов пришелся по небольшому подразделению с тяжелой техникой, которое прибыло для усиления группировки ВСУ под Волчанском, передает подпольщик.

Далее отмечены удары по Сумам, частично нарушившие электроснабжение, зафиксировано поражение подстанции и логистики; серия атак БПЛА «Молния» в Харькове — по промышленной зоне и складам ВСУ; взрывы в Белгород-Днестровском и Измаильском районах Одесской области — по объектам хранения, портовой логистике, перегрузочным пунктам армии Украины, продолжил Лебедев.

«Также уничтожен ПВД в курортной зоне, по сообщениям агентуры, полный румын. Конкретики по количеству пока нет», — уточнил координатор николаевского подполья.

Как пишет Лебедев, затем состоялся массированный налет «Гераней» по участкам Орловка/Новосельское в Одесской области — это район активной дунайской логистики, также зафиксирован взрыв на газокомпрессорной станции. Прилеты в Николаевской и Сумской областях — склады и пункты управления; два удара по Запорожью — пункты временной дислокации, хранилища с артиллерийскими орудиями и боекомплектом, добавил подпольщик.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

По словам инсайдеров, среди всех этих результативных прилетов кроется поистине адский удар Белоусова: уничтожен газовый хаб Украины. Так, по данным Telegram-канала «Два майора», в рамках последних прилетов «Герани» ударили по военным целям в Одесской области — у Орловки и Новосельского, на границе с Румынией. Там вероятной целью выступила газокомпрессорная станция «Орловка», которая играет важную роль в функционировании украинского ВПК, считают источники.

«Станция включает объекты КС-1, КС-2, ГИС (газоизмерительную станцию) и узлы подключения. Эта станция является частью инфраструктуры магистральных газопроводов, обеспечивая повышение давления газа для его транспортировки в Румынию, Болгарию и Турцию», — отметили авторы.

Как уточнил Telegram-канал «Герань цветущая», последствия этого удара могут быть крайне серьезными для Киева. «Вот и привет Румынии», — иронизируют инсайдеры.

«Газовый хаб перестал существовать. Газа в Румынии и Молдове теперь точно не будет. Это вам ответ на сами знаете что. Вторая ветка вас тоже не спасет», — добавил источник.

При этом на Украине прогнозируют дальнейший рост дефицита газа и цен на него.

«Тарифы поднимут. Вынос россиянами ГИС „Орловка“ будет иметь огромные последствия. Готовьтесь к зиме заранее. Отключения света будут везде», — пишет украинский Telegram-канал «Картель».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Тайные зверства ВСУ

На территории Украины действуют тайные тюрьмы, в которых зафиксированы случаи массовых истязаний и убийств военнопленных, сообщил NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Прошедшие через эти тюрьмы и вернувшиеся домой российские военнослужащие сообщают о происходивших там случаях сексуализированного насилия, пытках и убийствах, отметил собеседник.

«Российские военнослужащие, которые прошли через эти тюрьмы и вернулись домой благодаря обменам, демонстрируют отрезанные пальцы, вырванные зубы, последствия укусов собак. У нас есть данные на конкретных украинских военных, которые издевались над людьми в Харьковском СИЗО, в Криворожском и других», — подчеркнул Мирошник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, западные правозащитники также располагают информацией об украинских тайных тюрьмах. Однако они не предпринимают ничего, чтобы прекратить деятельность этих учреждений и привлечь к ответственности тех, кто пытал и убивал военнопленных, сообщил представитель МИД РФ.

«Международные организации упоминают в своих отчетах секретные тюрьмы на территории Украины, к которым у них якобы „нет доступа“. Но они туда и не рвутся… Британцы, датчане и представители других стран Европы (на все попытки российской стороны напомнить им о нарушениях Украиной международного законодательства. — NEWS.ru) реагируют вопросом: „Зачем вы тратите наше время? Мы знаем одно: виновата Россия“», — рассказал собеседник.

Он добавил, что западные страны, поставляя вооружение украинским войскам, тем самым, по сути, «благословляют» их на совершение преступлений, следовательно, являются их соучастниками.

Возвращенные на Родину российские военнослужащие неоднократно рассказывали о систематических издевательствах со стороны бойцов ВСУ. Так, один из освобожденных после обмена в июне 2025 года поделился, что в плену все солдаты подвергались физическому насилию. На них оказывали также давление и экспериментировали с психологическими пытками.

«Самое главное — чтобы парни держались, верили, не теряли надежды. Россия не забудет», — заявил военный.

Отношение ВСУ к мирным жителям было ничуть не мягче — так, Мирошник сообщил о тотальном мародерстве ВСУ в курском приграничье во время вторжения в августе 2024 года. По его словам, украинские солдаты вывозили из домов местных жителей все, что там оставалось, — от личной сельхозтехники до ношеного нижнего белья.

«ВСУ выгребали все, до чего дотягивались руки, — сначала транспорт, затем догребали остальное, заканчивая соленьями и трусами <…>. Это происходило в Русском Поречном, Черкасском Поречном, Погребках и других десятках населенных пунктов разного масштаба. Где-то проживали до начала вторжения сотни человек, где-то — тысяча-полторы. Вот там происходили убийства, изнасилования, тотальное мародерство», — отметил собеседник.

ВС Украины Фото: Социальные сети

По данным следствия, более 330 человек стали жертвами вторжения ВСУ в Курскую область, еще свыше 550 человек получили ранения, сообщил глава СК Александр Бастрыкин. При этом общее число пострадавших превысило 54 тысячи.

В июне 2025 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека признало случаи убийств и пыток мирных жителей и пленных российских военных со стороны ВСУ. Согласно данным, отраженным в новом докладе организации, большинство инцидентов было зарегистрировано в 2022 году и в начале 2023 года. Еще один случай произошел в конце 2024 года.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Галкин на побегушках у Ходорковского

Как стало известно, предстоящие гастроли Галкина по городам Латвии анонсированы антироссийской организацией Ходорковского. Концерты мужа Аллы Пугачевой там назвали мероприятием со смыслом и позицией, а самого комика — голосом, который в России запрещен.

Среди других участников антироссийской организации — музыкант Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), поэтесса Вера Полозкова и группа Pussy Riot.

Организация считает, что у всех этих артистов антиправительственная позиция, а их главная задача — сопротивление президенту РФ Владимиру Путину.

Также участниками антироссийской организации Ходорковского стали актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), политолог Екатерина Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и шахматист Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

А на ресторатора Евгения Чичваркина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в начале 2025 года был составлен протокол за участие в этой «нежелательной иностранной организации».

Комментаторы в Сети предположили, что имя Галкина появилось в официальном блоге антироссийской организации с его согласия. Некоторые пристыдили комика, который еще недавно уверял, что его выступления не несут политической направленности и что он живет не на деньги американских фондов:

«Ну вот и Галкин, думаю, перестал скрывать позицию. Спустя три года СВО, как мне кажется, примкнул к ненавистникам России. Это, конечно, так себе решение. Как он нам, россиянам, после этого в глаза будет смотреть? А ведь раньше такой смешной парень был, никто от него подобного не ждал», — пишут пользователи.

Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале не раз сообщал о связях российских звезд с Ходорковским и секретной разведывательной службой МИД Великобритании MI6. В частности, он предполагал, что журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был завербован и должен быть осужден за государственную измену. Также, по мнению Бородина, на западные службы и Ходорковского работают и Галкин с Пугачевой.

«Пугачеву они используют в своих интересах, а Пугачева делает вид, что никакого сотрудничества нет и все это клевета, делает из нас, россиян, дураков», — написал в блоге Бородин.

