Рывок в ДНР и залпы из «Солнцепека»: новости СВО к вечеру 7 августа

Рота Вооруженных сил Украины «Шквал» попала под удар тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» на Харьковском направлении. Противник не предпринимал активных действий и сосредоточился на укреплении занятых позиций.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Эта украинская рота состоит из бывших осужденных. В отряд попадают жители Украины, отбывавшие сроки по тяжким статьям.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 7 августа, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ теряют солдат из-за плохой подготовки

Переброшенные в район города Орехова в Запорожье новые подразделения Вооруженных сил Украины плохо оснащены и подготовлены, рассказал командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС России с позывным Грибник. По его словам, новые части ВСУ не имеют средств РЭБ, из-за чего несут потери.

Боец добавил, что противник пробует проводить ротации и осуществлять подвоз необходимых грузов в дневное время суток. По его словам, прежние подразделения ВСУ на этом направлении «себе такого не позволяли». Противник несет потери в первую очередь в связи со слабым оснащением.

Одна из бригад ВСУ понесла большие потери на одном из участков линии боевого соприкосновения. Грибник пояснил, что это произошло в районе запорожского города Орехова.

В Минобороны эти данные не комментировали.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Мощный рывок российских бойцов в ДНР

Вооруженные силы России, наступая со стороны населенного пункта Зеленая Долина в ДНР, вышли на подступы к селу Шандриголово, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские войска приступили к зачистке этого населенного пункта от ВСУ.

Марочко отметил, что за последние сутки российские бойцы смогли продвинуться на 300 метров севернее Шандриголово вдоль реки Нитриус. Маневры позволили военным закрепиться в этом районе.

Кроме того, по его словам, командование ВСУ оттягивает силы и средства из населенного пункта Колодези в ДНР. Этот поселок расположен на стратегических высотах в Краснолиманском районе республики, утончил военэксперт.

Неудачный маневр украинской армии в Сумах

Украинские войска безуспешно пытаются прорвать фланги наступающих Вооруженных сил РФ у Юнаковки в Сумской области, сообщил источник в силовых структурах. По его словам, там в настоящее время идут тяжелые бои. Российские солдаты, отразив натиск ВСУ, продолжают наступление, также отметил источник.

Отмечается, что ВСУ, не считаясь с потерями, вновь безуспешно попытались прорвать фланги наступающей группировки «Север», добавил он.

В Минобороны РФ данные сведения не комментировали.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Летнее наступление на Херсон

Российские военные могут провести десантную операцию в Херсоне, выразил мнение военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, действия российской армии указывают на подготовку к возможной высадке.

Военэксперт отметил, что ВС РФ активно разрушают логистику украинских войск в городе. Дроны наносят удары по позициям ВСУ, а в микрорайоне Корабел и на Карантинном острове создана так называемая зона смерти. Эксперт предположил, что эти действия могут быть частью подготовки к новому этапу летнего наступления.

