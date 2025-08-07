Стало известно о плачевном положении ВСУ на ключевом участке фронта Марочко: командование ВСУ оттягивает силы из села Колодези в ДНР

Командование Вооруженных сил Украины оттягивает силы и средства из населенного пункта Колодези Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские войска установили контроль над частью села, противник несет большие потери.

Из-за невыгодного положения войск, которое стало причиной больших потерь среди украинских боевиков, командование вооруженных формирований Украины начало оттягивать силы и средства из населенного пункта Колодези в ДНР на новые рубежи. <…> В свою очередь наши войска воспользовались ситуацией и заняли часть населенного пункта Колодези, — сказал он.

По словам Марочко, украинские военные отступают в направлении населенного пункта Ставки. Этот поселок расположен на стратегических высотах в Краснолиманском районе ДНР, утончил военэксперт.

Ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ в последние несколько суток демонстративно повысило частоту применения авиации в Харьковской области. Он предположил, что такая активизация также может быть связана с разведдеятельностью противника.