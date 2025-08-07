Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 08:21

Стало известно о плачевном положении ВСУ на ключевом участке фронта

Марочко: командование ВСУ оттягивает силы из села Колодези в ДНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Командование Вооруженных сил Украины оттягивает силы и средства из населенного пункта Колодези Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские войска установили контроль над частью села, противник несет большие потери.

Из-за невыгодного положения войск, которое стало причиной больших потерь среди украинских боевиков, командование вооруженных формирований Украины начало оттягивать силы и средства из населенного пункта Колодези в ДНР на новые рубежи. <…> В свою очередь наши войска воспользовались ситуацией и заняли часть населенного пункта Колодези, — сказал он.

По словам Марочко, украинские военные отступают в направлении населенного пункта Ставки. Этот поселок расположен на стратегических высотах в Краснолиманском районе ДНР, утончил военэксперт.

Ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ в последние несколько суток демонстративно повысило частоту применения авиации в Харьковской области. Он предположил, что такая активизация также может быть связана с разведдеятельностью противника.

ДНР
Андрей Марочко
ВС РФ
потери
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.