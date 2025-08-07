Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 08:51

«Солнцепек» накрыл роту «тюремщиков» ВСУ

Рота ВСУ «Шквал» попала под удар «Солнцепека» на Харьковском направлении

БМ-1 ТОС-1А «Солнцепек» БМ-1 ТОС-1А «Солнцепек» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рота Вооруженных сил Украины «Шквал» попала под удар тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» на Харьковском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, противник не предпринимал активных действий и сосредоточился на укреплении занятых позиций. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

На участке фронта Меловое — Хатнее бойцы группировки войск «Север» результативно отработали ТОС по скоплениям сил ВСУ в районе Хатнего. Огнем «Солнцепека» накрыто три позиции роты «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка, — заявил собеседник агентства.

Украинская рота «Шквал» состоит из бывших осужденных. В отряд попадают в том числе украинцы, отбывавшие сроки по тяжким статьям.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Центр» успешно поразил полевые укрепления Вооруженных сил Украины. Это обеспечило продвижение российских подразделений. Операция проводилась с высокой точностью: расчет получил координаты целей, занял огневую позицию и выполнил залп термобарическими снарядами на расстояние свыше 20 километров. Корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени операторами беспилотных летательных аппаратов.

Харьковская область
ВСУ
Солнцепек
СВО
спецоперация
