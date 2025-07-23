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23 июля 2025 в 06:49

«Солнцепек» сжег систему полевых укреплений ВСУ

Минобороны РФ: «Центр» «Солнцепеком» выжег систему полевых укреплений ВСУ

«Солнцепек» «Солнцепек» Фото: МО РФ

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Центр» успешно поразил полевые укрепления Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Это обеспечило продвижение российских подразделений.

Применение термобарических снарядов позволило полностью уничтожить систему полевых укреплений формирований ВСУ вместе с личным составом противника, создав условия для продвижения штурмовых групп, — подчеркнули в военном ведомстве.

Операция проводилась с высокой точностью: расчет получил координаты целей, занял огневую позицию и выполнил залп термобарическими снарядами на расстояние свыше 20 километров. Корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени операторами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в Омске разработали легкую огнеметную систему, которой можно будет оснащать наземный робототехнический комплекс «Омич». Ключевым преимуществом НРТК в Народном фронте назвали высокую проходимость, которая позволяет комплексу выезжать из недоступных для остальной техники локаций и преодолевать водные преграды глубиной более метра.

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