В России изобрели легкую огнеметную систему для наземных роботов В Омске разработали легкую огнеметную систему для НТРК «Омич»

В Омске разработали легкую огнеметную систему, которой можно будет оснащать наземный робототехнический комплекс «Омич», сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт. Ключевым преимуществом НРТК в Народном фронте назвали высокую проходимость, которая позволяет комплексу выезжать из недоступных для остальной техники локаций и преодолевать водные преграды глубиной более метра.

Омск — родина легендарных тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и «Тосочка». Поэтому мы вместе с курсантами и научной кафедрой Омского автобронетанкового института сделали легкую огнеметную систему. В отличие от обычного ручного гранатомета она способна осуществлять залповый огонь, что серьезным образом усиливает поражающее воздействие, — сообщил представитель производителя с позывным Тридцатый.

Ранее в Ростехе сообщили, что комплекс звукотепловой артиллерийской разведки «Пенициллин» позволяет ВС России за секунды наносить ответный удар по противнику. В госкорпорации подчеркнули, что разработанный холдингом «Росэл» комплекс помогает российским бойцам вести контрбатарейную борьбу в зоне проведения специальной военной операции.