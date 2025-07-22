Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 09:32

В России изобрели легкую огнеметную систему для наземных роботов

В Омске разработали легкую огнеметную систему для НТРК «Омич»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Омске разработали легкую огнеметную систему, которой можно будет оснащать наземный робототехнический комплекс «Омич», сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт. Ключевым преимуществом НРТК в Народном фронте назвали высокую проходимость, которая позволяет комплексу выезжать из недоступных для остальной техники локаций и преодолевать водные преграды глубиной более метра.

Омск — родина легендарных тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и «Тосочка». Поэтому мы вместе с курсантами и научной кафедрой Омского автобронетанкового института сделали легкую огнеметную систему. В отличие от обычного ручного гранатомета она способна осуществлять залповый огонь, что серьезным образом усиливает поражающее воздействие, — сообщил представитель производителя с позывным Тридцатый.

Ранее в Ростехе сообщили, что комплекс звукотепловой артиллерийской разведки «Пенициллин» позволяет ВС России за секунды наносить ответный удар по противнику. В госкорпорации подчеркнули, что разработанный холдингом «Росэл» комплекс помогает российским бойцам вести контрбатарейную борьбу в зоне проведения специальной военной операции.

вооружения
оружие
Омск
роботы
огнемет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поджегший пункт сбора гумпомощи агент СБУ признался в других преступлениях
Наступление ВС РФ на Харьков 22 июля: тысячи погибших, блокировка Купянска
Магнитные бури сегодня, 22 июля: что завтра, нарушение сна, риск инсульта
Ветеринар рассказал, как правильно гулять с собакой в непогоду
Священник оценил молодежный тренд с «распятием» на дорожных знаках
Десятилетний россиянин официально стал международным мастером по шахматам
В ГД захотели разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе
В Москве проходит прощание с автором культовых фильмов Юрием Карой
«Ни разу не дрогнул»: в США восхищаются удивительной стойкости Путина
В Свердловской области родился малыш с необычной внешностью
Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции
В Госдуме оценили вероятность безработицы в России
Названо точное место для третьего раунда переговоров России и Украины
Названа главная причина, почему Украина продолжает переговоры с Россией
В Госдуме назвали вероятные темы третьего раунда переговоров с Украиной
Россиян предупредили о росте цен на аренду квартир
Плющенко резко отреагировал на слухи о кризисе среднего возраста
Крупная российская компания может ввести четырехдневную рабочую неделю
Во Франции анонсировали новый пакет европейских санкций против России
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Общество

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.