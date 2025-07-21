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21 июля 2025 в 09:01

В Ростехе раскрыли возможности комплекса разведки «Пенициллин»

Ростех: комплекс «Пенициллин» позволяет за секунды отвечать ударом на удар

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки «Пенициллин» позволяет ВС России за секунды наносить ответный удар противнику, сообщает Ростех в Telegram-канале. В госкорпорации подчеркнули, что разработанный холдингом «Росэл» комплекс помогает российским бойцам вести контрбатарейную борьбу в зоне проведения специальной военной операции.

С его помощью военнослужащие за секунды выявляют огневые позиции противника и выдают своей артиллерии целеуказания для ответного огня. <…> В результате у вражеской пушки еще не успевает остыть ствол после выстрела, а с нашей стороны уже приходит ответ, — подчеркнули в Ростехе.

Комплекс нового поколения совмещает сейсмическую, тепловую и визуальную информацию. Его датчики разнесены на позиции. «Пенициллин» фиксирует световые и звуковые волны от выстрелов и разрывов. Аппаратура автоматически обрабатывает информацию и за секунды выдает координаты орудий противника.

Ранее в Ростехе заявили, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» способен поражать объекты противника с высокой эффективностью, всего одна ракета может уничтожить десятки целей. В компании уточнили, что ОТРК обладает высокой точностью, мощной боевой частью и системой воздушного подрыва.

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