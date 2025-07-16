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16 июля 2025 в 09:13

В Ростехе раскрыли особенности ракеты «Искандер»

Ростех: одна ракета «Искандера» способна уничтожить десятки целей

Боевая работа ОТРК «Искандер» во время боевой работы в зоне СВО Боевая работа ОТРК «Искандер» во время боевой работы в зоне СВО Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» способен поражать объекты противника с высокой эффективностью, одна ракета может уничтожить десятки целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех». В компании уточнили, что ОТРК обладает высокой точностью, мощной боевой частью и системой воздушного подрыва.

Точность, воздушный подрыв за доли секунд от точки попадания, плотность поля осколков и могущество ударной волны позволяют уничтожать одним боеприпасом сразу десятки объектов на большой площади. Многие цели, на которые обрушился «Искандер», принципиально не подлежат восстановлению, — подчеркнули в госкорпорации.

Перехватить эти ракеты противник не в состоянии, поскольку они летят с огромной скоростью по непредсказуемой траектории. Боеприпас способен маневрировать с перегрузками, превышающими возможности зенитных комплексов стран НАТО.

Боевая работа ОТРК «Искандер» во время боевой работы в зоне СВО Боевая работа ОТРК «Искандер» во время боевой работы в зоне СВО Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Ранее пресс-служба Ростеха сообщила, что комплекс «Панцирь-СМД-Е» способен отразить налет десятков дронов благодаря расширенному за счет мини-ракет боекомплекту. Вооруженные силы РФ получили партию таких средств ближнего перехвата для комплекса «Панцирь». Они предназначены для поражения БПЛА как над линией фронта, так и при защите объектов вне зоны спецоперации.

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