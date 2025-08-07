Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Боец рассказал о подготовке новых подразделений ВСУ в Запорожской области

Боец Грибник: новые отряды ВСУ в районе Орехова плохо оснащены и подготовлены

Переброшенные в район города Орехова в Запорожье новые подразделения Вооруженных сил Украины плохо оснащены и подготовлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС России с позывным Грибник. По его словам, новые части ВСУ не имеют средств РЭБ, из-за чего несут потери.

Новые части подготовлены не так качественно. Полное отсутствие знания поля боя, отсутствие взаимодействия, — отметил Грибник.

Боец добавил, что противник пробует проводить ротации и осуществлять подвоз необходимых грузов в дневное время суток. По его словам, прежние подразделения ВСУ на этом направлении «себе такого не позволяли». Противник несет потери, в первую очередь в связи со слабым оснащением.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска нанесли удар по расположению артиллерийских установок ВСУ на правом берегу Днепра в районе села Беленького в Запорожской области. По его словам, ВСУ обстреливали из данного района населенные пункты на левом берегу.

