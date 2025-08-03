«Нанесен удар»: Рогов рассказал о шагах ВС России в Запорожской области Рогов: ВС России нанесли удар по ВСУ в Запорожской области

Российские войска нанесли удар по расположению артиллерийских установок ВСУ на правом берегу Днепра в районе села Беленького в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, ВСУ обстреливали из данного района населенные пункты на левом берегу.

Нанесен удар по местам расположения артиллерийских установок в районе села Беленького, — сказал агентству Рогов.

Недавно стало известно, что украинские системы противовоздушной обороны стали менее эффективными. Британское издание The Times со ссылкой на собственные источники информировало, что ранее перехват целей достигал 90%, сейчас этот показатель упал до 30–35%. Такое падение связано с возросшей нагрузкой на системы противовоздушной обороны. Кроме того, влияние оказало сокращение запасов зенитных ракет.

До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что массированный ночной удар по объектам на Украине в основном пришелся по Киеву и Киевской области, среди пораженных объектов — Национальная академия СБУ, аэропорты Жуляны и Борисполь, а также таможенный терминал, расположенный в районе железнодорожной станции Васильков-1. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.