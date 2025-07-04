Поддубный привел детали массированных ночных ударов по Киеву

Массированный ночной удар по объектам на Украине в основном пришелся по Киеву и Киевской области, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, среди пораженных объектов — Национальная академия Службы безопасности Украины, аэропорты Жуляны и Борисполь и таможенный терминал в районе железнодорожной станции Васильков-1. Остальными целями ударов стали складские помещения и производственные мощности украинского ВПК, отметил военкор. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Приходят сообщения о поражении средств ПВО в аэропортах Жуляны и Борисполь. На юго-западе от Киева огнем объят таможенный терминал в районе ж/д станции Васильков-1. Пожар сопровождает вторичная детонация, — написал Поддубный.

Как указал военкор, ночью цели были поражены в Харькове, Павлограде и Новопавловке Днепропетровской области, Чернигове и Сумах. Что касается Полтавы, то в ней взрывы раздавались около местного аэродрома, обратил внимание репортер.

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины затронула Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области. В результате ударов погибла пенсионерка.