Ростовская пенсионерка погибла при ударе дрона ВСУ Слюсарь: в результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области погибла пенсионерка

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины затронула Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. В результате серии ударов погибла пенсионерка. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Слюсаря, военным удалось отразить воздушную атаку. К сожалению, не обошлось без трагических последствий для мирных жителей.

В поселке Долотинка Миллеровского района упавший БПЛА повредил двухэтажный восьмиквартирный дом. В результате удара обрушилась плита перекрытия. Трагически погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного здания были эвакуированы 20 жителей. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы и глава района.

В Азове последствия атаки оказались менее тяжелыми. Взрыв беспилотника повредил окна в многоквартирном доме № 94 в Коллонтаевском переулке. Дежурные расчеты оперативно прибыли на место, проводится эвакуация жильцов. По предварительным данным, среди людей пострадавших нет — информация уточняется. Обломки еще одного сбитого БПЛА упали на стадион имени Лакомова, место падения оцеплено.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель села Алешковичи Суземского района погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю. По его словам, еще одна женщина получила ранения.