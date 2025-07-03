Россиянин погиб при атаке дрона на его автомобиль

Россиянин погиб при атаке дрона на его автомобиль Губернатор Богомаз: житель Брянской области погиб в результате атаки FPV-дрона

Житель села Алешковичи Суземского района погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, еще одна женщина получила ранения.

В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница ранена. Женщина доставлена в больницу, — написал он.

Отмечается, что пострадавшую госпитализировали. По словам Богомаза, власти окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что женщина погибла в результате падения обломков БПЛА на частный жилой дом. Он добавил, что есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 69 беспилотников ВСУ над территорией России. Больше всего дронов — 27 БПЛА — были нейтрализованы над территорией Белгородской области. Также беспилотники уничтожили в Воронежской, Липецкой и Курской областях и в Крыму.