В Великобритании назвали низким уровень перехвата целей на Украине Times: уровень перехвата целей на Украине резко снизился до 30–35%

Украинские системы противовоздушной обороны стали менее эффективными, сообщило британское издание The Times со ссылкой на собственные источники. Если ранее перехват целей достигал 90%, то сейчас этот показатель упал до 30–35%.

Когда-то превышавший 90% уровень упал до 30–35%, — констатирует The Times.

По данным издания, такое падение связано с возросшей нагрузкой на системы противовоздушной обороны. Кроме того, влияние оказало сокращение запасов зенитных ракет.

Высокопоставленные представители США и ЕС также комментировали ситуацию. Во время передачи Украине ЗРК Patriot они признавали, что эти поставки не смогут кардинально изменить ситуацию в воздушном противостоянии.

Текущая ситуация с ПВО Украины требует значительного увеличения поставок ракет и модернизации систем, указано в тексте. Возможно, тогда получится восстановить прежнюю эффективность перехвата целей.

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