Стало известно об ожесточенных боях за Шандриголово в ДНР Марочко: российские войска приступили к зачистке села Шандриголово в ДНР от ВСУ

Вооруженные силы России, наступая со стороны населенного пункта Зеленая Долина в ДНР, вышли на подступы к селу Шандриголово, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, российские войска приступили к зачистке этого населенного пункта от ВСУ. Минобороны России данную информацию не комментировало.

В результате продвижения наших войск вдоль автодороги с направления Зеленой Долины ДНР удалось вплотную подойти к населенному пункту Шандриголово и начать мероприятия по его освобождению, — написал он.

Марочко отметил, что за последние сутки российские бойцы смогли продвинуться на 300 метров севернее Шандриголово вдоль реки Нитриус. Маневры позволили военным закрепиться в этом районе.

Ранее Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины оттягивает силы и средства из населенного пункта Колодези Донецкой Народной Республики. По его словам, российские войска установили контроль над частью села, противник несет большие потери.

До этого военэксперт информировал, что командование ВСУ в последние несколько суток демонстративно повысило частоту применения авиации в Харьковской области. Он предположил, что такая активизация также может быть связана с разведдеятельностью противника.