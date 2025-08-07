«Идут тяжелые бои»: в силовых структурах раскрыли ход СВО у Юнаковки ТАСС узнал о тяжелых боях у Юнаковки в Сумской области

Украинские войска безуспешно пытаются прорвать фланги наступающих Вооруженных сил РФ у Юнаковки в Сумской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, там в настоящее время идут тяжелые бои. Российские солдаты, отразив натиск ВСУ, продолжают наступление, также отметил источник. В Минобороны РФ данные сведения не комментировали.

На участке фронта в районе Юнаковки идут тяжелые бои. ВСУ, не считаясь с потерями, вновь безуспешно попытались прорвать фланги наступающей группировки «Север», — объяснил собеседник агентства.

До этого председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что потери территорий в Сумской области приведут к политической гибели украинского лидера Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что дальнейшее продвижение российской армии ускорит развал фронта ВСУ.

Ранее российские войска применили авиабомбу ФАБ-3000 по командному пункту 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Днепропетровской области. В результате удара были ликвидированы как украинские офицеры, так и иностранные инструкторы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.