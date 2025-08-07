Российские бойцы почти уничтожили бригаду ВСУ в Запорожье В Запорожье одна из бригад ВСУ понесла значительные потери в районе Орехова

Одна из бригад Вооруженных сил Украины понесла большие потери на одном из участков линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС России с позывным Грибник. По его словам, это произошло в районе запорожского города Орехова. В Минобороны эти данные не комментировали.

Все, кто напротив нас стоит, они плюс-минус в одинаковом состоянии. Хотелось бы отдельно отметить низкое качество 65-й бригады [ВСУ], от которой осталось два с половиной батальона, — уточнил собеседник агентства.

Грибник рассказал, что противник перебрасывает новые подразделения на один из участков боевого соприкосновения в районе Орехова. ВСУ делают это взамен тех групп, которые понесли потери. При этом новые бригады, по словам военного, плохо подготовлены и оснащены.

