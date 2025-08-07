Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 10:14

Российские бойцы почти уничтожили бригаду ВСУ в Запорожье

В Запорожье одна из бригад ВСУ понесла значительные потери в районе Орехова

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Одна из бригад Вооруженных сил Украины понесла большие потери на одном из участков линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС России с позывным Грибник. По его словам, это произошло в районе запорожского города Орехова. В Минобороны эти данные не комментировали.

Все, кто напротив нас стоит, они плюс-минус в одинаковом состоянии. Хотелось бы отдельно отметить низкое качество 65-й бригады [ВСУ], от которой осталось два с половиной батальона, — уточнил собеседник агентства.

Грибник рассказал, что противник перебрасывает новые подразделения на один из участков боевого соприкосновения в районе Орехова. ВСУ делают это взамен тех групп, которые понесли потери. При этом новые бригады, по словам военного, плохо подготовлены и оснащены.

Ранее российский боец с позывным Туча проявил хитрость при боях под Соледаром. Отряд военного вынудил сдаться ДРГ противника. По его словам, группа в количестве пятерых десантников, включая его самого, незаметно подобралась к опорному пункту ВСУ.

ВСУ
ВС РФ
СВО
Запорожская область
