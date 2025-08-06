Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 15:13

Герой России перехитрил противника и заставил ВСУ сдаться в плен

Боец с позывным Туча вынудил сдаться ДРГ ВСУ под Соледаром

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российский военнослужащий с позывным Туча проявил исключительную находчивость в ходе боев под Соледаром, когда его отряд вынудил сдаться диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины, пишет «Красная звезда». Военкору Кристине Уколовой он рассказал, как удалось перехитрить противника.

Как сообщил сам боец, в одном из боевых эпизодов группа из пяти десантников, в которую входил и сам Туча, незаметно приблизилась к опорному пункту противника. Там находилось около 15 украинских военнослужащих. По его словам, бойцы двигались максимально скрытно и враг заметил их слишком поздно. Российские десантники успешно захватили позицию, и их главной задачей стало ее удержание.

Затем Туча обнаружил в окопах противопехотные мины различных типов: МОН-90, МОН-50 и ОЗМ-72. Он, передвигаясь ползком, установил их на вероятных путях наступления противника. Когда украинские силы пошли в атаку, сработали эти инженерные заграждения, что сорвало три попытки отбить рубеж.

Вскоре диверсионная группа противника попыталась выдать себя за своих. Однако Туча распознал их по акценту и вынудил сдаться. Он сообщил, что силы сторон были примерно равны, но противнику об этом знать было необязательно. По словам военного, он потребовал от ВСУ сдаться, объяснив, что они уже не смогут выбраться. Украинские военнослужащие не сразу, но в итоге сложили оружие. Среди сдавшихся оказался и их командир.

Ранее ВС РФ нанесли точечные удары по элементам газотранспортной системы, которая обеспечивает предприятия оборонного комплекса Украины. В Минобороны России уточнили, что армия также атаковала склады дальнобойных дронов.

ВС РФ
СВО
ВСУ
Соледар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.