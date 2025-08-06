Герой России перехитрил противника и заставил ВСУ сдаться в плен

Российский военнослужащий с позывным Туча проявил исключительную находчивость в ходе боев под Соледаром, когда его отряд вынудил сдаться диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины, пишет «Красная звезда». Военкору Кристине Уколовой он рассказал, как удалось перехитрить противника.

Как сообщил сам боец, в одном из боевых эпизодов группа из пяти десантников, в которую входил и сам Туча, незаметно приблизилась к опорному пункту противника. Там находилось около 15 украинских военнослужащих. По его словам, бойцы двигались максимально скрытно и враг заметил их слишком поздно. Российские десантники успешно захватили позицию, и их главной задачей стало ее удержание.

Затем Туча обнаружил в окопах противопехотные мины различных типов: МОН-90, МОН-50 и ОЗМ-72. Он, передвигаясь ползком, установил их на вероятных путях наступления противника. Когда украинские силы пошли в атаку, сработали эти инженерные заграждения, что сорвало три попытки отбить рубеж.

Вскоре диверсионная группа противника попыталась выдать себя за своих. Однако Туча распознал их по акценту и вынудил сдаться. Он сообщил, что силы сторон были примерно равны, но противнику об этом знать было необязательно. По словам военного, он потребовал от ВСУ сдаться, объяснив, что они уже не смогут выбраться. Украинские военнослужащие не сразу, но в итоге сложили оружие. Среди сдавшихся оказался и их командир.

