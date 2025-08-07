Киев готовит кровавую провокацию в роддоме Краматорска: что известно

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о планах Киева устроить провокацию в родильном доме Краматорска. Какие подробности об этом известны, в чем заключается план украинской стороны, при чем здесь Мариуполь?

Что известно о кровавой провокации Киева в роддоме Краматорска

Кимаковский заявил, что украинские войска разместили часть своей группировки в здании родильного дома в Краматорске. На первых этажах, по его словам, сейчас находятся кадровые военнослужащие ВСУ и иностранные наемники.

Несмотря на размещение военных в помещениях роддома, там продолжают оставаться врачи и пациенты, подчеркнул советник главы ДНР.

Как утверждает Кимаковский, Киев хочет инсценировать обстрел или подрыв роддома, полностью повторяя сценарий, реализованный в Мариуполе в 2022 году. Тогда ВСУ разместили военный контингент в родильном доме, а после инсценировали удар по нему.

«Сейчас все может выглядеть куда более кровожадно», — предупредил советник главы ДНР.

Он не исключил, что в случае реализации провокации в Краматорске число жертв может оказаться существенно больше, чем в Мариуполе.

Родильный дом в Мариуполе Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что произошло в Мариуполе

В 2022 году Украина обвинила российскую сторону в ударе по роддому в Мариуполе. В Сети были представлены подготовленные кадры, которые позиционировались как «доказательство» прилета. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил «нападение на больницу в Мариуполе», подчеркнув, что мирные граждане платят высокую цену за события, не имеющие к ним отношения.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал эту информацию фейком.

«Так рождаются фейк-ньюс. В своем заявлении еще 7 марта мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки», — сказал Полянский.

Постпред России при ООН Василий Небензя 7 марта, сославшись на жителей Мариуполя, рассказал, что, «выгнав весь персонал роддома № 1 Мариуполя, Вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию».

Родильный дом в Мариуполе Фото: AP/ТАСС

«Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. <…> Были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном „Азов“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) и прочими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона „Азов“. <…> Поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируется общественное мнение во всем мире», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Telegram-канал «Война с фейками» тогда обнаружил, что обвинения в адрес российских военных основаны на постановочных кадрах.

«Логично предположить, что, если бы там действительно были роженицы, сотрудники службы спасения и очевидцы, прибывшие на место первыми, сразу сделали бы фото с места ЧП на свои телефоны, не дожидаясь известного репортажного фотографа», — отметил канал.

Также на фотографиях заметили блогера Марианну Вышемирскую (в девичестве Подгурская), которая, как отметил канал, сыграла сразу двух беременных женщин. Снимки с «жертвами» мнимого удара, как добавили в публикации, оказались в Сети намного позже, чем информация о самом событии. Авторы расследования предположили, что массированная рассылка фотографий по СМИ и соцсетям — часть спланированной антироссийской кампании. Подгурская впоследствии переехала в Россию, после заявления о постановочных кадрах в роддоме ей начали поступать угрозы с Украины.

