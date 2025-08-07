Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 10:45

Ситуация в аэропортах РФ 7 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за атаки БПЛА ВСУ в российских регионах вновь была ограничена работа аэропортов. Какова ситуация сегодня, 7 августа, где наблюдаются задержки и отмены рейсов?

Ситуация в аэропортах России сегодня, 7 августа, где задержки и отмены рейсов

В 01:23 мск Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В семь утра воздушная гавань вновь заработала.

В 08:30 стало известно, что временно не принимает и не отправляет рейсы аэропорт Калуги. Ограничения не сняты до сих пор.

Минувшей ночью территорию Волгоградской области атаковали БПЛА — об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. В аэропорту Волгограда действовал режим «Ковер».

Судя по онлайн-табло в аэропорту, под задержку на посадку подпали четыре авиарейса из столичного Шереметьево. Больше всего пострадал SU 1184 от «Аэрофлота», прилет которого перенесли с 01:35 на 10:00. Остальные три московских рейса — FV 6915, DP 6965 и DP 6969 — задержались в среднем на час-полтора.

Утренний рейс FV 6421 Москва — Волгоград от авиакомпании «Россия» отменили. Кроме того, с ограничениями столкнулись пассажиры рейса U6 1849 Волгоград — Анталья от Ural Airlines — вылет в Турцию перенесли на восемь утра.

Тем временем в других аэропортах тоже наблюдаются задержки и отмены рейсов. Так, в аэропорту Новосибирска с опозданием прибывают 13 авиарейсов: из Салехарда, Бишкека, Алма-Аты, Стамбула, Сочи, Нижневартовска, Братска, Горно-Алтайска, Красноярска, Талакана, Южно-Сахалинска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского.

В Москве отменены несколько рейсов, запланированных на 7 августа. Так, в Шереметьево отменили вылет в Волгоград, Казань, Калининград и Екатеринбург. Во Внуково отменили вылет в Алма-Ату.

В Санкт-Петербурге также отменили несколько вылетов. Судя по онлайн-табло, под отмену подпали рейсы в Москву и Мурманск. Также отменен прилет нескольких рейсов из Москвы, а самолеты из Тюмени, Худжанда, Иркутска, Ташкента и Иваново прибудут с опозданием.

Анастасия Яланская
