В ДНР раскрыли «кровожадные» планы Киева на роддом в Краматорске Советник главы ДНР Кимаковский: Киев занял роддом в Краматорске для провокации

Украинские военные могут готовить провокацию в родильном доме города Краматорска, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, у властей есть данные, что Киев хочет организовать инсценировку удара или взрыва в медучреждении по аналогии с событиями 2022 года в Мариуполе.

По моим данным, сейчас все может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может оказаться существенно больше, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили часть своей группировки в родильном доме Краматорска. Среди них как военнослужащие украинской армии, так и иностранный контингент.

В свою очередь военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что Вооруженные силы Украины могут планировать вторжение в Брянскую и Курскую области. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский говорил о «сюрпризах», которые Киев готовит Москве.

Он отметил, что у Киева нет козырей на переговорах с Москвой, связанных с территориями. Поэтому, по словам военэксперта, Украина приняла решение оставить Донбасс.