Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 09:06

В ДНР раскрыли «кровожадные» планы Киева на роддом в Краматорске

Советник главы ДНР Кимаковский: Киев занял роддом в Краматорске для провокации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские военные могут готовить провокацию в родильном доме города Краматорска, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, у властей есть данные, что Киев хочет организовать инсценировку удара или взрыва в медучреждении по аналогии с событиями 2022 года в Мариуполе.

По моим данным, сейчас все может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может оказаться существенно больше, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили часть своей группировки в родильном доме Краматорска. Среди них как военнослужащие украинской армии, так и иностранный контингент.

В свою очередь военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что Вооруженные силы Украины могут планировать вторжение в Брянскую и Курскую области. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский говорил о «сюрпризах», которые Киев готовит Москве.

Он отметил, что у Киева нет козырей на переговорах с Москвой, связанных с территориями. Поэтому, по словам военэксперта, Украина приняла решение оставить Донбасс.

ВСУ
ДНР
Краматорск
роддом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.