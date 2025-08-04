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04 августа 2025 в 17:45

Военэксперт ответил, какие «сюрпризы» готовит Зеленский для России

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут готовить вторжение в Брянскую и Курскую области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины могут планировать вторжение в Брянскую и Курскую области, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский говорил о «сюрпризах», которые Киев готовит Москве.

На сегодняшний день одна группировка сосредоточена в районе Курской области — в районе Теткино. Там украинские силы постоянно пытаются прорваться на наши территории. То, что в Брянской области подобная группировка собрана, тоже не удивительно. Тем более что Зеленский даже говорил о «сюрпризах», которые готовит Украина. ВСУ готовят провокационное вторжение в Брянскую и Курскую области, — сказал Кнутов.

Он отметил, что у Киева нет козырей на переговорах с Москвой, связанных с территориями. Поэтому, по словам военэксперта, Украина приняла решение оставить Донбасс, однако боевые действия в Сумской области ведут украинский спецназ и лучшие подразделения операторов дронов.

Наши войска отслеживают сосредоточение войск ВСУ в Курской области. Когда плотность достигает угрожающей величины, наносятся удары либо артиллерией, либо ФАБ. Я полагаю, что в Брянской области необходимо использовать ту же тактику на тот случай, если действительно готовится массированное вторжение, — добавил Кнутов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что около 50 тысяч военнослужащих ВСУ сосредоточились в приграничных районах Черниговской области. По данным канала, половину этого контингента составляют наемники из Турции, Польши и Грузии, готовящиеся к возможному прорыву российской границы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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