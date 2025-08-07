В Новосибирске подростки хотели отравить офицера ВС России: что известно

В Новосибирской области спецслужбы предотвратили покушение на российского военнослужащего. Что об этом известно, какие детали об инциденте представила ФСБ, правда ли подростки хотели отравить офицера ВС России?

Как подростки хотели отравить офицера ВС России

Пресс-служба ФСБ России сообщила, что двое подростков готовили преступление с использованием токсичных химических веществ. Несовершеннолетние получили от украинских кураторов три емкости с ядом, способным вызвать острую сердечную недостаточность и потенциально привести к смерти. Они нанесли токсичные соединения на ручку двери и боковое зеркало личного автомобиля военнослужащего. Спецслужбы оперативно пресекли покушение, офицер не пострадал.

Подозреваемых подростков арестовали. Их будут судить по статье о покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Позднее задержанные дали признательные показания. На представленном в Сети фрагменте допроса несовершеннолетние заявили, что планировали отравить российского офицера.

«Задержан за покушение на убийство эсвэошника. Но фамилию, имя его не знаю», — сказал один из подростков.

Молодые люди нашли «заказ» в интернете. Их предполагаемый наниматель, представившийся Тимуром, использовал в Сети несколько разных имен. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные связи задержанных.

Кроме того, ФСБ показала видео с подростками в момент совершения преступления. На кадрах два человека в капюшонах, приблизившись к автомобилю Nissan Juke бойца ВС РФ, нанесли неизвестное вещество на ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида. Заметив съемку, злоумышленники растерялись и отвернулись от камеры.

Были ли еще подобные случаи

18 апреля неподалеку от украинской границы взорвался автомобиль руководителя конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгения Рытникова, мужчина погиб.

Под днищем машины находилось взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Оно взорвалось, когда мужчина вместе с коллегой садился в авто.

Рытников был ключевым разработчиком системы радиоэлектронной борьбы «Красуха».

По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военного политолога Александра Перенджиева, это «чистейшей воды терроризм».

«Терроризм заключается в попытке Украины запугать российский генералитет. Раньше пытались запугать журналистов, политологов <…>. Теперь у них два направления: высшее командование и яркие представители оборонно-промышленного комплекса, создающие оружие победы», — добавил он.

Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе был убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Ярослав Москалик. Он погиб в результате взрыва автомобиля во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов.

По предварительной версии следствия, в машине марки Volkswagen сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Детонация СВУ произошла, когда Москалик проходил рядом с припаркованным автомобилем. Бомбу мощностью 1 кг тротила привели в действие дистанционно: за генералом могли следить при помощи видеокамеры, установленной в иномарке, писали СМИ.

Предполагаемым исполнителем убийства называют уроженца украинского города Сумы Игната Кузина, который с 2015 года зарегистрирован в Карачаево-Черкесии. Он месяц снимал квартиру в том же доме, где жил убитый офицер, и приобрел Volkswagen в начале февраля.

