Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 11:54

В Новосибирске подростки хотели отравить офицера ВС России: что известно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области спецслужбы предотвратили покушение на российского военнослужащего. Что об этом известно, какие детали об инциденте представила ФСБ, правда ли подростки хотели отравить офицера ВС России?

Как подростки хотели отравить офицера ВС России

Пресс-служба ФСБ России сообщила, что двое подростков готовили преступление с использованием токсичных химических веществ. Несовершеннолетние получили от украинских кураторов три емкости с ядом, способным вызвать острую сердечную недостаточность и потенциально привести к смерти. Они нанесли токсичные соединения на ручку двери и боковое зеркало личного автомобиля военнослужащего. Спецслужбы оперативно пресекли покушение, офицер не пострадал.

Подозреваемых подростков арестовали. Их будут судить по статье о покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Позднее задержанные дали признательные показания. На представленном в Сети фрагменте допроса несовершеннолетние заявили, что планировали отравить российского офицера.

«Задержан за покушение на убийство эсвэошника. Но фамилию, имя его не знаю», — сказал один из подростков.

Молодые люди нашли «заказ» в интернете. Их предполагаемый наниматель, представившийся Тимуром, использовал в Сети несколько разных имен. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные связи задержанных.

Кроме того, ФСБ показала видео с подростками в момент совершения преступления. На кадрах два человека в капюшонах, приблизившись к автомобилю Nissan Juke бойца ВС РФ, нанесли неизвестное вещество на ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида. Заметив съемку, злоумышленники растерялись и отвернулись от камеры.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Были ли еще подобные случаи

18 апреля неподалеку от украинской границы взорвался автомобиль руководителя конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгения Рытникова, мужчина погиб.

Под днищем машины находилось взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Оно взорвалось, когда мужчина вместе с коллегой садился в авто.

Рытников был ключевым разработчиком системы радиоэлектронной борьбы «Красуха».

По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военного политолога Александра Перенджиева, это «чистейшей воды терроризм».

«Терроризм заключается в попытке Украины запугать российский генералитет. Раньше пытались запугать журналистов, политологов <…>. Теперь у них два направления: высшее командование и яркие представители оборонно-промышленного комплекса, создающие оружие победы», — добавил он.

Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе был убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Ярослав Москалик. Он погиб в результате взрыва автомобиля во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов.

По предварительной версии следствия, в машине марки Volkswagen сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Детонация СВУ произошла, когда Москалик проходил рядом с припаркованным автомобилем. Бомбу мощностью 1 кг тротила привели в действие дистанционно: за генералом могли следить при помощи видеокамеры, установленной в иномарке, писали СМИ.

Предполагаемым исполнителем убийства называют уроженца украинского города Сумы Игната Кузина, который с 2015 года зарегистрирован в Карачаево-Черкесии. Он месяц снимал квартиру в том же доме, где жил убитый офицер, и приобрел Volkswagen в начале февраля.

Читайте также:

Котел под Лиманом, падение духа в ВСУ: новости СВО к утру 7 августа

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 августа

«Фиксики», ультиматум, перемирие: как прошла встреча Путина и Уиткоффа

покушения
отравления
новости
подростки
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.