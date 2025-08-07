Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 07:57

Подростки пытались отравить российского военного химвеществом

ФСБ задержала подростков за подготовку убийства военного в Новосибирской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области предотвращено покушение на жизнь военнослужащего Минобороны, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России. Преступление готовили подростки с использованием токсичных химических веществ. Они действовали по заданию украинских спецслужб.

Несовершеннолетние получили от кураторов три емкости с химвеществами, способными вызывать острую сердечную недостаточность и потенциально приводить к смерти. Они нанесли токсичные соединения на ручку двери и боковое зеркало личного автомобиля военного. Отмечается, что спецслужбы пресекли нападение, офицер не пострадал.

Подозреваемых подростков арестовали. Их будут судить по статье о покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Ранее Горячеключевской городской суд в Краснодарском крае назначил штраф 31-летней гражданке России Маргарите Р. за радость во время атаки беспилотников ВСУ по территории страны. Женщина ехала в поезде и выкрикивала фразу, которую суд расценил как публичное одобрение действий против российской армии.

