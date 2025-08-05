Россиянка обрадовалась атаке ВСУ и получила штраф Жительницу Ростовской области оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ

Горячеключевской городской суд в Краснодарском крае назначил штраф 31-летней гражданке России Маргарите Р. за радостные крики во время атаки БПЛА ВСУ, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент произошел на станции Лихая в Ростовской области.

Атака настигла регион 18 июля. Женщина ехала в поезде, следовавшем по маршруту Самара — Адлер. По версии следствия, во время обстрела станции Лихая, когда обломки дрона упали на железнодорожные пути и вызвали задержку более сотни поездов, подсудимая выкрикивала фразу, которую суд расценил как публичное одобрение действий против российской армии.

Женщине предъявили обвинение по статье 20.3.3 КоАП, касающейся дискредитации вооруженных сил. На судебном заседании, которое состоялось в конце июля, Маргарита Р. признала свою вину и выразила раскаяние. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Севастополе задержали россиянина, который собирал для ВСУ данные об объектах ПВО в регионе. По данным ФСБ, мужчина дал признательные показания.