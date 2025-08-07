Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 11:26

Подоляка назвал неожиданное место, где могут оказаться российские войска

Военблогер Подоляка сообщил о подготовке к высадке ВС России в Херсоне

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные могут провести десантную операцию в Херсоне, заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале со ссылкой на CNN. По его словам, действия российской армии указывают на подготовку к возможной высадке. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Предпосылки есть. Более того, действия наших авиации, дронщиков и артиллеристов явно говорят о таком сценарии, — написал Подоляка.

Военэксперт отметил, что ВС РФ активно разрушают логистику украинских войск в городе. Дроны наносят удары по позициям ВСУ, а в микрорайоне Корабел и на Карантинном острове создана так называемая зона смерти. Эксперт предположил, что эти действия могут быть частью подготовки к новому этапу летнего наступления.

Ранее доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков заявил NEWS.ru, что для ликвидации базы британского спецназа в украинском Очакове необходимо добиться перехода этого города под контроль России. По его словам, это касается и других исконно русских населенных пунктов, таких как Николаев, Одесса и Херсон.

Прежде Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли точечные удары по элементам газотранспортной системы, обеспечивающим предприятия оборонного комплекса Украины. Кроме того, были атакованы склады БПЛА и места дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Россия
Херсон
Юрий Подоляка
ВС РФ
