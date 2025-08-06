Чтобы ликвидировать базу британского спецназа в украинском Очакове, необходимо добиться перехода этого города под контроль России, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, это касается и других исконно русских населенных пунктов.

Главное — это вопрос освобождения русских городов: Очакова, Одессы, Николаева, Херсона. Очистив эти города от нацистов, мы уничтожим и все военные базы, в том числе иностранные, — сказал Сивков.

Еще одним способом ликвидации британской базы в Очакове может стать сокрушительный ракетный удар ВС РФ по этому объекту, считает эксперт.

Несколько раз туда уже били — уничтожали британские чины и ВСУ в большом количестве. Такое постоянное уничтожение их личного состава тоже имеет смысл. Но нужен решающий сокрушительный удар. Наши вооруженные силы давно это могут сделать. Однако это вопрос не военный, а политический, — заключил аналитик. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что армия России нанесла точечные удары по элементам газотранспортной системы, обеспечивающим предприятия оборонного комплекса Украины. Кроме того, были атакованы склады БПЛА и места дислокации украинских формирований и иностранных наемников, добавили в ведомстве.