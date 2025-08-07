Ракеты над Крымом, мародеры, подростки-отравители: ВСУ атакуют РФ 7 августа

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В Новосибирской области задержали двух подростков, которые готовили покушение на военного ВС РФ по заданию Киева. В МИД РФ заявили о тотальном мародерстве солдат противника во время боев в Курской области. ВСУ открыли огонь по Крыму ракетами Storm Shadow. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более 80 дронов ВСУ за ночь атаковали территорию РФ

В ночь на 7 августа украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на семь регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 82 дрона.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 31 — было уничтожено над акваторией Азовского моря. Еще восемь воздушных целей ликвидировали над Черным морем. 11 летательных аппаратов силы ПВО сбили над Крымом, 10 — над Ростовской областью.

Кроме того, девять БПЛА поразили в Краснодарском крае, семь — в Вологодской области, четыре — в Белгородской и по одному — в Курской и Орловской областях.

В Новосибирской области два подростка готовили покушение на военного по заданию Киева

В Новосибирской области сотрудники ФСБ предотвратили покушение на жизнь военнослужащего, сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что преступление готовили подростки, которые действовали по заданию украинских спецслужб.

Несовершеннолетние получили от кураторов три емкости с химвеществами, способными вызвать острую сердечную недостаточность и потенциально привести к смерти. Они нанесли токсичные соединения на ручку двери и боковое зеркало личного автомобиля военного.

Спецслужбы пресекли нападение, офицер не пострадал. Подозреваемых задержали. В отношении подростков возбудили уголовное дело о покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow

По сообщению Telegram-каналов, утром 7 августа украинские войска атаковали Крым с помощью девяти ракет Storm Shadow. Запуски осуществлялись из Одесской и Николаевской областей. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

На фоне ударов противника минувшей ночью было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. К утру на подъездах к переправе собралось больше двух тысяч машин: 1470 — со стороны Тамани и 850 — Керчи.

В МИД РФ заявили о тотальном мародерстве бойцов ВСУ под Курском

Накануне украинский беспилотник влетел в гражданскую машину в деревне Семеново Курской области, заявил врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, ранения получил один человек. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В результате удара пострадал 31-летний мужчина. У него осколочное ранение затылочной области головы, задней поверхности грудной клетки, бедер. На машине скорой его доставили в Курскую областную больницу», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Между тем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о тотальном мародерстве ВСУ в курском приграничье в августе 2024 года. По его словам, солдаты противника вывозили из домов местных жителей все, что там было.

«ВСУ выгребали все, до чего дотягивались руки, — сначала транспорт, затем догребали остальное, заканчивая соленьями и трусами <…>. Это происходило в Русском Поречном, Черкасском Поречном, Погребках и других десятках населенных пунктов разного масштаба», — отметил дипломат.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

НПЗ загорелся на Кубани из-за ударов украинских БПЛА

По сообщению Telegram-каналов, мощный взрыв прогремел минувшей ночью в поселке Афипский Краснодарского края. Населенный пункт подвергся атаке БПЛА. После взрыва на территории местного нефтеперерабатывающего завода возник пожар, сообщил оперштаб региона. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

«Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. <…> В 08:21 мск [пожар] полностью потушили», — говорилось в сообщении.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Кроме того, под огнем противника оказался Славянск-на-Кубани. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в результате атак пострадал мужчина, который находился на улице. Его госпитализировали.

Кроме того, в акватории рядом с Новороссийском силы ПВО и флота отразили атаку безэкипажных катеров. Как отметил губернатор, в результате нападения пострадавших и разрушений не было зафиксировано.

Гладков оценил последствия атак ВСУ на Белгородчину

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 55 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 139 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены четыре многоквартирных и 16 частных домов, коммерческие и социальные объекты, административное здание, линии газо- и электроснабжения, трактор, 30 легковых и три грузовых автомобиля.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

По словам губернатора, в поселке Октябрьский в результате прилета беспилотника пострадали четыре человека. Еще трое получили ранения в Валуйском и Грайворонском муниципальных округах.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

В ДНР назвали число пострадавших в результате украинских обстрелов

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике было зафиксировано 11 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили 13 боеприпасов по населенным пунктам на Горловском направлении. Повреждения получили три инфраструктурных объекта и жилой дом.

Шесть мирных жителей получили ранения. В частности, в Калининском районе мужчина 1972 года рождения подорвался на мине «Лепесток», написал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, в Центрально-Городском районе женщины 49 и 29 лет были атакованы дроном-камикадзе, а в Никитовском районе беспилотник сбросил боеприпас на мужчин 29 и 19 лет.

