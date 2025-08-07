Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 10:26

В Краснодарском крае потушили пожар на НПЗ после атаки ВСУ

Спасатели потушили пожар на НПЗ в поселке Афипский после падения обломков БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спасатели потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Афипский Краснодарского края после падения обломков беспилотников ВСУ, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, ему был присвоен четвертый ранг сложности.

Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. <…> В 08:21 мск [пожар] полностью потушили, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что мощный взрыв прогремел минувшей ночью в поселке Афипский. Источник связал это событие с атакой беспилотников. По словам очевидцев, после взрыва на территории одного из местных предприятий был виден черный дым.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили 82 украинских беспилотника в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Азовского моря — 31. Также БПЛА уничтожили в Крыму, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Курской и Орловской областях, а также в Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

Россия
Краснодарский край
пожары
беспилотники
