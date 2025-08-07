Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 10:31

ВСУ попытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow

SHOT: ПВО сбила над Крымом ракеты Storm Shadow

Ракета Storm Shadow Ракета Storm Shadow Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крым с применением не менее девяти ракет Storm Shadow, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, все они сбиты средствами российской противовоздушной обороны. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Удары, по данным канала, наносились с позиций в Николаевской и Одесской областях. Согласно предварительным данным, в результате обстрела повреждений на земле не зафиксировано.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Донецк подвергся мощному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Жители города рассказали о взрывах и возгораниях в нескольких районах. Позже в оперативных службах региона уточнили, что Вооруженные силы Украины атаковали Донецк с помощью британско-французских крылатых ракет Storm Shadow.

Кроме того, Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленной зоне города Краснодона в Луганской Народной Республике. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что ВСУ также использовали Storm Shadow. В результате атаки повреждены жилые дома, были пострадавшие.

атаки ВСУ
ракеты
Storm Shadow
Крым
ПВО
