Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крым с применением не менее девяти ракет Storm Shadow, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, все они сбиты средствами российской противовоздушной обороны. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Удары, по данным канала, наносились с позиций в Николаевской и Одесской областях. Согласно предварительным данным, в результате обстрела повреждений на земле не зафиксировано.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Донецк подвергся мощному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Жители города рассказали о взрывах и возгораниях в нескольких районах. Позже в оперативных службах региона уточнили, что Вооруженные силы Украины атаковали Донецк с помощью британско-французских крылатых ракет Storm Shadow.

Кроме того, Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленной зоне города Краснодона в Луганской Народной Республике. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что ВСУ также использовали Storm Shadow. В результате атаки повреждены жилые дома, были пострадавшие.