Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 08:26

Более двух тысяч машин стоят в очереди у Крымского моста

Не менее 2300 машин стоят в очереди для проезда по Крымскому мосту

Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Не менее 2320 автомобилей стоят в очереди для проезда по Крымскому мосту, сообщил Telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация». В частности, со стороны Тамани ручного досмотра ожидают 1470 машин, со стороны Керчи — 850. Время ожидания в очереди составляет три-четыре часа.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1470 транспортных средств. <…> В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 850 транспортных средств, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на 7 августа. Причины введения ограничений не уточнялись. До этого подобные временные ограничения вводились в связи с проведением плановых проверок или при возникновении непредвиденных обстоятельств. Автомобилистам порекомендовали следить за обновлениями в официальных источниках.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет ранее заявил, что заторы обусловлены активным курортным сезоном и большим потоком туристов. Перед переправой установлены и работают досмотровые посты. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан.

Россия
Крымский мост
автомобили
очереди
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.