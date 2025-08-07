Более двух тысяч машин стоят в очереди у Крымского моста

Более двух тысяч машин стоят в очереди у Крымского моста Не менее 2300 машин стоят в очереди для проезда по Крымскому мосту

Не менее 2320 автомобилей стоят в очереди для проезда по Крымскому мосту, сообщил Telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация». В частности, со стороны Тамани ручного досмотра ожидают 1470 машин, со стороны Керчи — 850. Время ожидания в очереди составляет три-четыре часа.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1470 транспортных средств. <…> В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 850 транспортных средств, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на 7 августа. Причины введения ограничений не уточнялись. До этого подобные временные ограничения вводились в связи с проведением плановых проверок или при возникновении непредвиденных обстоятельств. Автомобилистам порекомендовали следить за обновлениями в официальных источниках.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет ранее заявил, что заторы обусловлены активным курортным сезоном и большим потоком туристов. Перед переправой установлены и работают досмотровые посты. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан.