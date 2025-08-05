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05 августа 2025 в 07:18

В Госдуме объяснили большие очереди перед Крымским мостом

Депутат Шеремет назвал очереди перед Крымским мостом сезонным явлением

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Большие автомобильные очереди перед Крымским мостом являются сезонным явлением, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, заторы обусловлены активным курортным сезоном и большим потоком туристов.

Очереди перед Крымским мостом — это сезонное явление, и связаны они с активным курортным сезоном и большим потоком желающих отдохнуть в Крыму, — объяснил Шеремет.

Он также отметил, что перед Крымским мостом установлены и работают досмотровые посты. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан. По словам Шеремета, сегодня Крым — «фактически прифронтовой регион».

Думаю, что гости с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации, — резюмировал депутат.

Утром вторника, 5 августа, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 918 транспортных средств. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту, приблизительное время ожидания — около трех часов. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

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