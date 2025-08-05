В Госдуме объяснили большие очереди перед Крымским мостом Депутат Шеремет назвал очереди перед Крымским мостом сезонным явлением

Большие автомобильные очереди перед Крымским мостом являются сезонным явлением, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, заторы обусловлены активным курортным сезоном и большим потоком туристов.

Очереди перед Крымским мостом — это сезонное явление, и связаны они с активным курортным сезоном и большим потоком желающих отдохнуть в Крыму, — объяснил Шеремет.

Он также отметил, что перед Крымским мостом установлены и работают досмотровые посты. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан. По словам Шеремета, сегодня Крым — «фактически прифронтовой регион».

Думаю, что гости с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации, — резюмировал депутат.

Утром вторника, 5 августа, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 918 транспортных средств. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту, приблизительное время ожидания — около трех часов. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.