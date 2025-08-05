Перед Крымским мостом собралась пробка из почти тысячи машин

По состоянию на 06:00 мск 5 августа в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 918 транспортных средств, сообщил Telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация». Приблизительное время ожидания — около трех часов.
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 918 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет, — говорится в публикации.
3 августа на Крымском мосту пробка растянулась на 30 километров. Ожидание ручного досмотра занимало четыре часа, проверка на сканере — семь часов, а рейсовые автобусы простаивали минимум два часа. Предыдущий рекорд был установлен в июле этого года, когда длина пробки составила 22 километра.
Кроме того, 4 августа перед Крымским мостом скопилось более 3,1 тысячи автомобилей: 2381 — со стороны Тамани и 750 — со стороны Керчи. Водителям предстояло простоять в очереди на ручной досмотр до пяти часов.
Ранее Министерство транспорта России сообщило, что пункты досмотра на Крымском мосту работают в полном объеме. В ведомстве добавили, что скопление машин образовалось после временной остановки движения.