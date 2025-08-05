Перед Крымским мостом собралась пробка из почти тысячи машин

Перед Крымским мостом собралась пробка из почти тысячи машин Очередь из 918 машин собралась на подъезде Крымскому мосту со стороны Тамани

По состоянию на 06:00 мск 5 августа в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 918 транспортных средств, сообщил Telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация». Приблизительное время ожидания — около трех часов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 918 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет, — говорится в публикации.

3 августа на Крымском мосту пробка растянулась на 30 километров. Ожидание ручного досмотра занимало четыре часа, проверка на сканере — семь часов, а рейсовые автобусы простаивали минимум два часа. Предыдущий рекорд был установлен в июле этого года, когда длина пробки составила 22 километра.

Кроме того, 4 августа перед Крымским мостом скопилось более 3,1 тысячи автомобилей: 2381 — со стороны Тамани и 750 — со стороны Керчи. Водителям предстояло простоять в очереди на ручной досмотр до пяти часов.

Ранее Министерство транспорта России сообщило, что пункты досмотра на Крымском мосту работают в полном объеме. В ведомстве добавили, что скопление машин образовалось после временной остановки движения.