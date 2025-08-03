Семичасовая пробка на Крымском мосту побила новый рекорд

Протяженность пробки на Крымском мосту достигла рекордных 30 километров, сообщает Telegram-канал Mash. Предполагаемое время ожидания для ручного досмотра составляет четыре часа, а через сканер — семь часов.

Авторы канала отметили, что для рейсовых автобусов время ожидания в пробке составляет минимум два часа. Предыдущий рекорд по протяженности побила пробка, образовавшаяся в июле этого года. Ее длина составила 22 километра. Со стороны Тамани затор образовали 2007 машин, при этом на выезде с полуострова пробок нет.

Ранее Министерство транспорта России сообщило, что пункты досмотра на Крымском мосту работают в полном объеме. В ведомстве добавили, что скопление машин образовалось после временной остановки движения.

Российский союз туриндустрии (РСТ) посоветовал туристам выбрать альтернативные маршруты движения из-за пробок на Крымском мосту. В организации предложили россиянам выбирать для поездок менее загруженные ночные и утренние часы. Также РСТ призвал путешественников заранее обеспечить себя необходимыми запасами продовольствия, воды, лекарств и топлива.