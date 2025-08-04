На Крымском мосту собралась очередь в несколько тысяч автомобилей

На Крымском мосту собралась очередь в несколько тысяч автомобилей Более 3000 машин скопились у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи

Перед Крымским мостом скопилось более 3,1 тысячи автомобилей: 2381 — со стороны Тамани и 750 — со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал информационного центра. Водителям предстоит простоять в очереди на ручной досмотр до пяти часов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2381 транспортное средство. Время ожидания — более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 750 транспортных средств. Время ожидания — около трех часов, — говорится в сообщении.

3 августа на Крымском мосту пробка растянулась на 30 километров. Ожидание ручного досмотра занимало четыре часа, проверка на сканере — семь часов, а рейсовые автобусы простаивали минимум два часа. Предыдущий рекорд был установлен в июле этого года, когда длина пробки составила 22 километра.

Ранее эстонские туристы оказались недовольны задержками при пересечении границы с Россией в пункте Нарва — Ивангород. Они поделились своими наблюдениями, опубликовав кадры в интернете.