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04 августа 2025 в 15:38

На Крымском мосту собралась очередь в несколько тысяч автомобилей

Более 3000 машин скопились у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Перед Крымским мостом скопилось более 3,1 тысячи автомобилей: 2381 — со стороны Тамани и 750 — со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал информационного центра. Водителям предстоит простоять в очереди на ручной досмотр до пяти часов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2381 транспортное средство. Время ожидания — более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 750 транспортных средств. Время ожидания — около трех часов, — говорится в сообщении.

3 августа на Крымском мосту пробка растянулась на 30 километров. Ожидание ручного досмотра занимало четыре часа, проверка на сканере — семь часов, а рейсовые автобусы простаивали минимум два часа. Предыдущий рекорд был установлен в июле этого года, когда длина пробки составила 22 километра.

Ранее эстонские туристы оказались недовольны задержками при пересечении границы с Россией в пункте Нарва — Ивангород. Они поделились своими наблюдениями, опубликовав кадры в интернете.

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