Движение по Крымскому мосту ограничили Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли на некоторое время

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на 7 августа, сообщается в официальном Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на транспортном переходе. Причины введения ограничений не уточняются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Водителям, находящимся на мосту, рекомендовано сохранять спокойствие. Им стоит выполнять требования сотрудников службы безопасности.

До этого подобные временные ограничения вводились в связи с проведением плановых проверок или при возникновении непредвиденных обстоятельств. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Автомобилистам рекомендуется следить за обновлениями в официальных источниках.

Ранее сообщалось, что большие автомобильные очереди перед Крымским мостом являются сезонным явлением. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал, что заторы обусловлены активным курортным сезоном и большим потоком туристов. Перед переправой установлены и работают досмотровые посты. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан.