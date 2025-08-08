Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:34

Стало известно о долгах и кредитах иноагента Артура Смольянинова

С иноагента Смольянинова взыскивают долги на 275 тысяч рублей

Артур Смольянинов Артур Смольянинов Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

С Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) взыскивают долги на 275 тысяч рублей, передает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, среди них штрафы и задолженности по кредитам.

После отъезда из России актер осудил СВО и дал несколько жестких интервью с критикой власти в стране. Теперь он зарабатывает мини-концертами, где исполняет собственные антироссийские песни, а также дает актерские мастер-классы. Актер в 2022 году уехал из России. Его объявили в розыск в том числе по делу о распространении фейков об армии.

До этого стало известно, что ехавшего на велосипеде комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сбила женщина за рулем «Фольксвагена». Как рассказала журналистка Божена Рынска, инцидент произошел несколько дней назад на улице Юрмалы в Латвии. Уточняется, что артист соблюдал правила дорожного движения и был в шлеме. Как обратила внимание журналистка, во время дорожно-транспортного происшествия телеведущий повредил руку.

Артур Смольянинов
иноагенты
штрафы
долги
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии
Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания
Глава армянской церкви поехал в США
Российская певица назвала Кадышеву фриком
Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа
Два индийца несколько километров тащили на спине 200-килограммовую корову
Стилист объяснил, какой должна быть идеальная школьная форма
Пять жителей Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за сутки
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.