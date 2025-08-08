Стало известно о долгах и кредитах иноагента Артура Смольянинова

С Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) взыскивают долги на 275 тысяч рублей, передает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, среди них штрафы и задолженности по кредитам.

После отъезда из России актер осудил СВО и дал несколько жестких интервью с критикой власти в стране. Теперь он зарабатывает мини-концертами, где исполняет собственные антироссийские песни, а также дает актерские мастер-классы. Актер в 2022 году уехал из России. Его объявили в розыск в том числе по делу о распространении фейков об армии.

До этого стало известно, что ехавшего на велосипеде комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сбила женщина за рулем «Фольксвагена». Как рассказала журналистка Божена Рынска, инцидент произошел несколько дней назад на улице Юрмалы в Латвии. Уточняется, что артист соблюдал правила дорожного движения и был в шлеме. Как обратила внимание журналистка, во время дорожно-транспортного происшествия телеведущий повредил руку.