Виновник ДТП с семью погибшими арестован до суда Водителя фуры арестовали после ДТП с семью погибшими под Волгоградом

Водителя грузовика DAF, который спровоцировал ДТП с семью погибшими в Волгоградской области, арестовали до 9 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции. Смертельная авария произошла 8 января на 763-м километре ФАД Р-22 «Каспий».

Постановлением Центрального районного суда г. Волгограда от 11 января 2026 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 марта 2026 года, — сказано в сообщении.

На трассе столкнулись три автомобиля: ВАЗ, УАЗ и грузовик DAF. В результате погибли водитель и шесть пассажиров УАЗа. Все погибшие были сотрудниками одного из местных предприятий. Причиной аварии стал выезд фуры на встречную полосу из-за лопнувшего колеса.

Ранее легковушка влетела в автобус на 527-м километре автодороги А-108 в городском округе Клин в Московской области. Водитель от полученных травм погиб на месте, два его пассажира госпитализированы.

До этого в Омске водитель сбил троих детей, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Пострадавшими оказались два мальчика 2010 и 2013 годов рождения и восьмилетняя девочка. Несовершеннолетние участники ДТП получили травмы и были доставлены в больницу.