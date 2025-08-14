Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 10:34

Стало известно, что сделают с арестованным в РФ имуществом Смольянинова

Имущество Артура Смольянинова в России продадут для погашения задолженности

Артур Смольянинов

Арестованное имущество актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут продать для погашения задолженностей, передает РИА Новости. На данный момент их размер составляет более 155 тысяч рублей.

Если должник не погасит задолженность в установленный срок, имущество будет передано для оценки и дальнейшей принудительной реализации в счет оплаты долга, — сообщили изданию в пресс-службе московского главка ФССП РФ.

Ранее стало известно, что со Смольянинова взыскивают 275 тысяч рублей долгов, включая штрафы и кредиты. Актер покинул Россию в 2022 году. Его также разыскивают за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.

До этого судебные приставы конфисковали автомобиль «Мазда CX-5» у Смольянинова. Причина — штрафы на 200 тысяч рублей и просроченная ипотека. Машину забрали и отправили на спецстоянку для продажи с целью погашения долгов. В марте автомобиль попал в ДТП и получил повреждения.

