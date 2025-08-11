Актер-иноагент лишился автомобиля

Судебные приставы изъяли у актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) его автомобиль за долги, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Штрафы на сумму почти 200 тысяч рублей и просроченная ипотека стали причинами конфискации машины «Мазда СX-5».

Машину Смольянинова забрали 9 августа с улицы Генерала Тюленева в Москве. Автомобиль был направлен на специальную стоянку, и в дальнейшем планируется его продажа с целью погашения долгов. Кроме штрафов за нарушения ПДД актер не оплатил около 100 тысяч рублей по ипотечным обязательствам.

Отмечается, что сам артист давно не пользуется автомобилем, так как покинул Россию после февраля 2022 года. В последние месяцы за рулем автомобиля находилась его мать. В марте машина попала в аварию, в результате которой получила значительные повреждения передней части.

Кроме того, на Смольянинова заведено уголовное дело по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды и распространении фейков о Вооруженных силах России. В октябре 2024 года Басманный суд заочно арестовал актера.

Ранее сообщалось, что со Смольянинова взыскивают долги на 275 тысяч рублей. Среди них штрафы и задолженности по кредитам. После отъезда из России актер осудил СВО и дал несколько жестких интервью с критикой власти в стране. Теперь он зарабатывает мини-концертами, где исполняет собственные антироссийские песни, а также дает актерские мастер-классы.