12 января 2026 в 11:30

Известный телеведущий перенес сложную операцию на сердце

Австралийскому телеведущему Грегу Эвансу провели срочное коронарное шунтирование

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Легендарный австралийский телеведущий Грег Эванс перенес рискованную операцию на сердце, сообщает Sky News. Врачи обнаружили патологию во время плановой проверки. Уже на следующий день ему провели коронарное шунтирование.

В декабре 72-летний Эванс решил пройти профилактическое обследование сердца. Результаты ангиограммы оказались шокирующими: врачи диагностировали у него ишемическую болезнь с критическим сужением артерий. По словам телезвезды, медики настояли на безотлагательном хирургическом вмешательстве.

Сейчас Грег Эванс проходит реабилитацию. По прогнозам врачей, уже через несколько месяцев он почувствует себя значительно лучше, а через полгода сможет вернуться к полноценной жизни.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко заявила, что справиться с хронической болью при сколиозе помогают забота о теле и внимательное отношение к своему ментальному здоровью. По словам знаменитости, она старается посещать психолога, делать расслабляющий массаж, заниматься тренировками, использовать специальный ролик для спины, пить много теплой воды и принимать ванны с магниевой солью.

