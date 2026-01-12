Известный телеведущий перенес сложную операцию на сердце

Легендарный австралийский телеведущий Грег Эванс перенес рискованную операцию на сердце, сообщает Sky News. Врачи обнаружили патологию во время плановой проверки. Уже на следующий день ему провели коронарное шунтирование.

В декабре 72-летний Эванс решил пройти профилактическое обследование сердца. Результаты ангиограммы оказались шокирующими: врачи диагностировали у него ишемическую болезнь с критическим сужением артерий. По словам телезвезды, медики настояли на безотлагательном хирургическом вмешательстве.

Сейчас Грег Эванс проходит реабилитацию. По прогнозам врачей, уже через несколько месяцев он почувствует себя значительно лучше, а через полгода сможет вернуться к полноценной жизни.

