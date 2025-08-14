Стало известно о состоянии Щербакова после операции Щербаков сообщил о переводе из реанимации в обычную палату после операции

Народный артист России Борис Щербаков переведен из реанимации в обычную палату, передает ТАСС. По словам актера, его самочувствие удовлетворительное, состояние стабилизировалось.

Все хорошо, чувствую себя нормально. Уже перевели из реанимации в палату, — рассказал Щербаков.

Сын артиста Василий Щербаков до этого информировал, что отца госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломом шейки бедра. После поступления 75-летнему актеру провели необходимую операцию.

Щербаков известен зрителям по многочисленным работам в кино и на телевидении. Его фильмография включает такие кинокартины как «Шаг навстречу» (1975), «Долгие версты войны» (1975), «Монстры» (1993) и «Легенда № 17» (2013).

Ранее появилась информация, что Щербаков получил травму бедра, оступившись на коврике на балконе. Актер рассказал журналистам, что чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое восстановление. При этом стало известно, что в декабре артист уже попадал в больницу.