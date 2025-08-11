Известный актер оказался в больнице из-за ушиба бедра

Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации 75-летнего актера Бориса Щербакова. По его данным, артист получил ушиб бедра, оступившись на коврике на балконе.

Актер рассказал журналистам, что чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое восстановление. При этом в материале уточняется, что в декабре Щербаков уже попадал в больницу.

Ранее стало известно, что певец Юрий Антонов не смог присутствовать на премии «Триумф года» из-за очередного приступа болей в ногах. За него награду забрал его близкий друг Владимир Ильичев. После этого музыкант опроверг эту информацию. Между тем он признался, что страдает от боли в колене.

Кроме того, продюсеру группы «На-На» 78-летнему Бари Алибасову стало плохо из-за погоды в Москве. Его жена Елена отметила, что звездный супруг страдает метеозависимостью, поэтому «давление скачет».

До этого стало известно об экстренной госпитализации в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге актера Михаила Боярского. По информации журналистов, артист находится в отделении сосудистой кардиологии, у него проблемы с сердцем.