Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 19:26

Известный актер оказался в больнице из-за ушиба бедра

Mash: Бориса Щербакова госпитализировали из-за ушиба бедра

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации 75-летнего актера Бориса Щербакова. По его данным, артист получил ушиб бедра, оступившись на коврике на балконе.

Актер рассказал журналистам, что чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое восстановление. При этом в материале уточняется, что в декабре Щербаков уже попадал в больницу.

Ранее стало известно, что певец Юрий Антонов не смог присутствовать на премии «Триумф года» из-за очередного приступа болей в ногах. За него награду забрал его близкий друг Владимир Ильичев. После этого музыкант опроверг эту информацию. Между тем он признался, что страдает от боли в колене.

Кроме того, продюсеру группы «На-На» 78-летнему Бари Алибасову стало плохо из-за погоды в Москве. Его жена Елена отметила, что звездный супруг страдает метеозависимостью, поэтому «давление скачет».

До этого стало известно об экстренной госпитализации в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге актера Михаила Боярского. По информации журналистов, артист находится в отделении сосудистой кардиологии, у него проблемы с сердцем.

Борис Щербаков
госпитализации
здоровье
шоу-бизнес
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС дерзит — пылает Украина, пророчество Ванги, диаспорам конец: что дальше
Оценена вероятность диверсий в Черном море перед встречей Путина и Трампа
Известный композитор раскрыл, что погубило Андрея Губина
Сенатор раскрыл, на что пойдет Лондон для срыва переговоров Путина и Трампа
В Госдуме предупредили о последствиях блокировки звонков в мессенджерах
Розыгрыш взяточника и пожилой вуайерист: дикие ЧП за день
Названо самое популярное направление для отдыха в России
В РФС раскрыли планы российской сборной по матчам на ноябрь
Уехала из России и работает таксисткой в Париже: как живет Мария Шалаева
Трамп раскрыл, почему Зеленского не ждут на Аляске
В Мексике отреагировали на слова Медведева о боевиках картелей на Украине
Вандал оставил послание про Трампа на стене древнего дворца
Депутат Журова отреагировала на новости об объявлении в розыск на Украине
В российских вузах нашли агентов Сороса
Перестройка: как было и к чему привело
«Пожелаю удачи»: Трамп решил умыть руки в вопросе украинского кризиса
МИД РФ: Москва готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Экономист раскрыл, какие интересы преследуют структуры Сороса в России
Четырехлетний ребенок на заправке стал жертвой приставаний иностранца
Трамп спрогнозировал торговые отношения между США и Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.