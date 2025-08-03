Антонов вышел на связь после слухов о приезде бригады врачей к нему домой

Антонов вышел на связь после слухов о приезде бригады врачей к нему домой Музыкант Антонов опроверг сообщения о приезде врачей к нему домой

Музыкант Юрий Антонов в разговоре с NEWS.ru опроверг информацию о приезде врачей к нему домой. При этом, по его словам, у него болит колено.

Да нет, это все неправда. Никаких врачей, никого не вызывали. Колено болит, болит колено. Вот и все, — сообщил Антонов.

Стало известно, что Юрий Антонов не смог присутствовать на премии «Триумф года» из-за очередного приступа болей в ногах. За него награду забрал его близкий друг Владимир Ильичев.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявлял, что Антонов является одним из самых высокооплачиваемых артистов России. С ним могут конкурировать только Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко).

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что певица Татьяна Буланова ввела новый формат кратких выступлений продолжительностью 20 минут и стоимостью 1 млн рублей. Интерес к исполнительнице резко возрос после вирусного тренда в TikTok, где ее хиты «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали символами ностальгии по 1990-м среди молодежи.