Юрий Антонов пропустил премию из-за проблем со здоровьем

Музыкант Юрий Антонов не смог присутствовать на премии «Триумф года» из-за очередного приступа болей в ногах, передает StarHit. За него награду забрал его близкий друг Владимир Ильичев.

У него возможности физической нет. Он очень переживал, потому что такие вещи посещает обычно и поддерживает. Но, к сожалению, вчера так получилось, что у него случилась травма, не смог он сегодня приехать. Вчера у него заболела нога. Он подвернул ее вчера неаккуратно, — рассказал Ильичев в беседе с изданием.

Он также сообщил, что Юрий Антонов получил травму, подвернув ногу на лестнице. Для оказания помощи вызвали бригаду врачей.

У музыканта уже не первый год проблемы с суставами. Несколько лет назад ему пришлось начать использовать трость при ходьбе. После того как певец получил травму ноги, ему пришлось перенести три операции по замене сустава. Несмотря на проведенное лечение, артист все еще испытывает сильные боли.

Ранее народный артист России Юрий Антонов опроверг сообщения о блокировке счетов Федеральной налоговой службой (ФНС). По его словам, заблокировали лишь одну карту и этот вопрос будет решен. До этого появились сообщения о блокировке операций по счетам Антонова, однако он подчеркнул, что никаких проблем с его счетами нет.