Антонов вышел на связь после сообщений о блокировке счетов

Антонов вышел на связь после сообщений о блокировке счетов Юрий Антонов опроверг блокировку счетов Федеральной налоговой службой

Народный артист России Юрий Антонов в беседе с NEWS.ru опроверг сообщения в СМИ о блокировке Федеральной налоговой службой (ФНС) счетов. По его словам, санкциям подверглась одна карта, в понедельник данный вопрос решат.

Да нет, никаких счетов не блокировали. Там карта одна заблокирована, и все. В понедельник вопрос решим. Нет проблем никаких, — добавил Антонов.

Ранее появились сообщения, что ФНС заблокировала операции по счетам Антонова. По информации сервиса «Контур.Фокус» на 18 июля, обнаружено несколько соответствующих решений ФНС.

По данным сервиса, на Антонова зарегистрировано ИП, где основным видом деятельности названо исполнительное искусство. Юридическое лицо было создано в июле 1997 года.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявлял, что Антонов является одним из самых высокооплачиваемых артистов России. С ним могут конкурировать только Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко).