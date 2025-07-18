ФНС заблокировала счета известного эстрадного певца

Федеральная налоговая служба заблокировала операции по счетам композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова, следует из данных «Контур.Фокус». По информации сервиса на 18 июля, обнаружено несколько соответствующих решений ФНС, передает РИА Новости.

На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам, — отмечается в материалах.

По данным сервиса, на Антонова зарегистрировано ИП, где основным видом деятельности названо исполнительное искусство. Юридическое лицо было создано в июле 1997 года.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявлял, что Юрий Антонов является одним из самых высокооплачиваемых артистов России. С ним могут конкурировать только Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко).

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о госпитализации Юрия Антонова. По данным журналистов, артист в конце июня оказался в столичной больнице из-за сердечного заболевания. Отмечалось, что изначально Антонов обратился к медикам с жалобами на боли в груди.