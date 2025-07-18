Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 21:21

ФНС заблокировала счета известного эстрадного певца

ФНС заблокировала операции по счетам певца Юрия Антонова

Юрий Антонов Юрий Антонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба заблокировала операции по счетам композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова, следует из данных «Контур.Фокус». По информации сервиса на 18 июля, обнаружено несколько соответствующих решений ФНС, передает РИА Новости.

На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам, — отмечается в материалах.

По данным сервиса, на Антонова зарегистрировано ИП, где основным видом деятельности названо исполнительное искусство. Юридическое лицо было создано в июле 1997 года.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявлял, что Юрий Антонов является одним из самых высокооплачиваемых артистов России. С ним могут конкурировать только Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко).

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о госпитализации Юрия Антонова. По данным журналистов, артист в конце июня оказался в столичной больнице из-за сердечного заболевания. Отмечалось, что изначально Антонов обратился к медикам с жалобами на боли в груди.

Россия
шоу-бизнес
певцы
Юрий Антонов
счета
блокировки
ФНС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей одной страны начали массово депортировать из Польши
Дрон ВСУ пытался атаковать Тульскую область
В России напомнили Трампу, что ВСУ могут «наступать» только на грабли
Глава Пентагона примет участие в онлайн-встрече по Украине
Трамп намекнул на закрытие известного американского шоу
Российские военные ударили по складам ВСУ на Украине
«Те, кто вместе шел на Берлин»: идею мэра Львова назвали торгом костями
«Много шума из ничего»: Москва ответила на обвинения Канады в кибератаках
В Дагестане дети бесчеловечно поступили с кошкой
Раскрыт миллиардный доход телеведущей Высоцкой от аптечного бизнеса
Мирные жители пострадали при ударе ВСУ по приграничному региону
Власти одной страны заблокировали Telegram
Трамп выдвинул ФРГ неожиданное условие поставок оружия Киеву
Российский истребитель признали лучшим в США
Более 140 человек пострадали от инфекции на американском круизном лайнере
В ГД объяснили, почему «человейники» должны остаться в прошлом
ФНС заблокировала счета известного эстрадного певца
Госслужбам разрешили звонить с телефонов россиян без риска штрафа
Мерц раскрыл перспективы вступления Украины в Евросоюз
Трамп и Зеленский пришли к одному соглашению в военной сфере
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля
Регионы

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.