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16 июля 2025 в 18:49

Алибасову стало плохо из-за переменчивой погоды в Москве

Жена Алибасова сообщила, что продюсеру стало плохо из-за жары и гроз в Москве

Бари Алибасов Бари Алибасов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсеру группы «На-На» 78-летнему Бари Алибасову стало плохо из-за погоды в Москве, рассказала NEWS.ru жена шоумена Елена. Она отметила, что звездный супруг страдает метеозависимостью, поэтому «давление скачет».

Последние дни в столице переменчивые — то жара, то грозы. А у Бари Каримовича присутствует метеозависимость, вот давление и прыгает, — сообщила Елена Алибасова (Калинина).

Она добавила, что, кроме того, создатель группы «На-На» каждый день занимается спортом на домашнем тренажере — велосипеде — для тонуса. И не рассчитал силы, перенапрягся, это добавило проблем со здоровьем.

Бари поставил самый высокий режим сложности для занятий и перенапрягся. Это в дополнение к некомфортным для него погодным условиям. Еще и поэтому закружилась голова, — отметила супруга.

Она также уточнила, что по причине плохого самочувствия Алибасов пропустил даже открытие собственного кафе на Никитском бульваре в центре Москвы — слег с головокружением. В результате приемом гостей пришлось заниматься жене. Шоумен же принял таблетку от повышенного давления и отдыхал дома, затем самочувствие стабилизировалось.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге актера Михаила Боярского. По информации журналистов, артист находится в отделении сосудистой кардиологии, у него проблемы с сердцем.

Также сообщалось, что дирижера Сергея Жилина госпитализировали. Его директор рассказала, что причиной послужила слабость иммунитета. Представитель исполнителя отметила, что с плотным рабочим графиком артиста это никак не связано.

Бари Алибасов
шоу-бизнес
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здоровье
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метеозависимость
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