Алибасову стало плохо из-за переменчивой погоды в Москве Жена Алибасова сообщила, что продюсеру стало плохо из-за жары и гроз в Москве

Продюсеру группы «На-На» 78-летнему Бари Алибасову стало плохо из-за погоды в Москве, рассказала NEWS.ru жена шоумена Елена. Она отметила, что звездный супруг страдает метеозависимостью, поэтому «давление скачет».

Последние дни в столице переменчивые — то жара, то грозы. А у Бари Каримовича присутствует метеозависимость, вот давление и прыгает, — сообщила Елена Алибасова (Калинина).

Она добавила, что, кроме того, создатель группы «На-На» каждый день занимается спортом на домашнем тренажере — велосипеде — для тонуса. И не рассчитал силы, перенапрягся, это добавило проблем со здоровьем.

Бари поставил самый высокий режим сложности для занятий и перенапрягся. Это в дополнение к некомфортным для него погодным условиям. Еще и поэтому закружилась голова, — отметила супруга.

Она также уточнила, что по причине плохого самочувствия Алибасов пропустил даже открытие собственного кафе на Никитском бульваре в центре Москвы — слег с головокружением. В результате приемом гостей пришлось заниматься жене. Шоумен же принял таблетку от повышенного давления и отдыхал дома, затем самочувствие стабилизировалось.

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