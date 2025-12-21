Отдыхавшей в санатории пенсионерке случайно проткнули легкое

Жительнице Казахстана проткнули легкое во время иглоукалывания в санатории «Уба» в Выдрихе, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно его сведениям, 72-летняя женщина во время процедуры почувствовала резкую боль, однако врач ничего не заподозрил и отпустил пациентку.

Как рассказала каналу дочь пострадавшей, на следующий день ее матери стало хуже. Сотрудники санатория предположили, что у нее проблемы с сердцем, и вызвали бригаду медиков. Во время осмотра никто не сказал, что накануне у женщины было иглоукалывание. Сотрудники скорой исключили инфаркт и посоветовали женщине ехать домой и обращаться в областную больницу по прописке.

Там и выяснилось, что у пенсионерки проткнуто легкое, в результате чего начался пневмоторакс. Ее госпитализировали и провели экстренную плевральную пункцию, в ходе которой из легкого выкачали 1,5 литра воздуха. После случившегося женщина написала заявление в полицию на врача, который проводил ей акупунктуру.

