21 декабря 2025 в 18:27

Отдыхавшей в санатории пенсионерке случайно проткнули легкое

В Казахстане у женщины начался пневмоторакс после процедуры иглоукалывания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительнице Казахстана проткнули легкое во время иглоукалывания в санатории «Уба» в Выдрихе, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно его сведениям, 72-летняя женщина во время процедуры почувствовала резкую боль, однако врач ничего не заподозрил и отпустил пациентку.

Как рассказала каналу дочь пострадавшей, на следующий день ее матери стало хуже. Сотрудники санатория предположили, что у нее проблемы с сердцем, и вызвали бригаду медиков. Во время осмотра никто не сказал, что накануне у женщины было иглоукалывание. Сотрудники скорой исключили инфаркт и посоветовали женщине ехать домой и обращаться в областную больницу по прописке.

Там и выяснилось, что у пенсионерки проткнуто легкое, в результате чего начался пневмоторакс. Ее госпитализировали и провели экстренную плевральную пункцию, в ходе которой из легкого выкачали 1,5 литра воздуха. После случившегося женщина написала заявление в полицию на врача, который проводил ей акупунктуру.

Ранее в больнице Египта российского туриста лишили загранпаспорта из-за задолженности в $9 тыс. после лечения. Врачи заявили, что диагностировали у пациента стремительный отек легких. В течение нескольких дней ему ставили капельницы и делали ингаляции, после чего выписали, забрав документ.

